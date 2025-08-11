Raser verlieren ihre Führerscheine in Salzburg

Deutlich zu schnell waren zwei Raser, die am Wochenende der Polizei ins Netz gingen. Einer war dabei in Thalgau mit 152 statt erlaubter 100 km/h unterwegs und ein weiterer mit 135 statt 80 km/h auf der Gaisberg Höhenstraße. Insgesamt wurden mehr als 1100 Autos gemessen, 106 waren zu schnell.