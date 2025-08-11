Raser verlieren ihre Führerscheine in Salzburg

Autofahrer übersah Linksabbieger beim Überholen
Auffahrunfall auf B99
Deutlich zu schnell waren zwei Raser, die am Wochenende der Polizei ins Netz gingen. Einer war dabei in Thalgau mit 152 statt erlaubter 100 km/h unterwegs und ein weiterer mit 135 statt 80 km/h auf der Gaisberg Höhenstraße. Insgesamt wurden mehr als 1100 Autos gemessen, 106 waren zu schnell.
Von den 106 Lenkern, die beim Rasen erwischt wurden, waren 15 um mehr als 30 km/h schneller als erlaubt.
Die beiden Raser, die mehr als 50 km/h zu schnell waren, müssen damit rechnen, dass sie ihre Führerscheine abgegeben werden.
