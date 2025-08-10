Koppl gelang zum Saisonstart historischer Erfolg

In einer dramatischen Schlussphase wuchs Keeper Markus Vorderleitner über sich hinaus, parierte in der Nachspielzeit zweimal sensationell und hielt die Null für Koppl fest – ein Gefühl, das man schon länger nicht mehr kannte. „Das war verdient. Unsere Vorbereitung war top, die Spieler sind immer pünktlich und engagiert. Auch sowas kann den Unterschied machen“, erklärte Forsthuber.