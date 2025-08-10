Vorteilswelt
1. LANDESLIGA

Koppl gelang zum Saisonstart historischer Erfolg

Salzburg
10.08.2025 22:00
Koppl bewies sich auch in der 1. Landesliga als zielsicher.
Koppl bewies sich auch in der 1. Landesliga als zielsicher.

Aufsteiger Koppl hat gleich zum Saisonstart ein dickes Ausrufezeichen in der 1. Landesliga setzen können. Gegen routinierte Berndorfer zitterte sich das „Projekt der Ex-Profis“ – Spielertrainer Lukas Schubert und Europapokalsieger Stefan Ilsanker – zu einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg.

Dabei begann die Partie mit einem Schock: Schon nach vier Minuten wurde Hannes Mösler bei der Ballannahme brutal abgeräumt, verdrehte sich dabei das Knie – Verdacht auf Kreuzbandriss. „Das war ein übles Foul, und ähnlich schroff ging es auch weiter“, ärgerte sich Koppls Sektionsleiter Christian Forsthuber über die Härte in der Begegnung.

Koppl hielt dennoch dagegen, spielte mutig mit und nutzte kurz vor der Pause die Chance: Bruno Ramos Navarrete schrieb Unterhaus-Fußballgeschichte, als er in der 40. Minute das erste 1. Landesliga-Tor für den USV Koppl schoss. Die Gäste drückten nach dem Seitenwechsel immer mehr, erzielten sogar den vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

In einer dramatischen Schlussphase wuchs Keeper Markus Vorderleitner über sich hinaus, parierte in der Nachspielzeit zweimal sensationell und hielt die Null für Koppl fest – ein Gefühl, das man schon länger nicht mehr kannte. „Das war verdient. Unsere Vorbereitung war top, die Spieler sind immer pünktlich und engagiert. Auch sowas kann den Unterschied machen“, erklärte Forsthuber.

Bei uns stimmen auch die weichen Faktoren.

Koppl-Sektionsleiter Christian Forsthuber

Der Sieg wurde in bester Unterhaus-Manier gefeiert: feuchtfröhlich in der Vereins-Kantine, inklusive Berndorfer Gegenspieler, bis man kurz vor eins alle rauswarf. Für Koppl geht’s jetzt erst einmal darum, in der Urlaubszeit kompakt zu bleiben und auf dem starken Auftakt aufzubauen, um weiterhin für Furore zu sorgen. T. Schaier

1. Landesliga: Mühlbach/Pzg. – Mittersill 1:1 (0:0), Seekirchen Juniors – ATSV Salzburg 1:4 (1:1), Tamsweg – Golling 2:2 (2:1), Pfarrwerfen – Altenmarkt 0:2 (0:1), Elixhausen – St. Michael 2:1 (1:0), ASV Salzburg – Bergheim 2:1 (1:0), Koppl – Berndorf 1:0 (1:0). 

Porträt von krone Sport
krone Sport
