Bauernmarkt feierte 43. Ausgabe in Hinterglemm

Von frisch gebackenem Brot über Käse und Schnäpse bis hin zu Holzhandwerk: Den Besuchern bot der 43. Hinterglemmer Bauernmarkt so allerhand. Im Fokus standen dabei Landwirte, Handwerker und lokale Produzenten. Und auch die Ortsmeisterschaft des Rangglervereins ging dabei über die Bühne.