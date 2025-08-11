Bauernmarkt feierte 43. Ausgabe in Hinterglemm

Von frisch gebackenem Brot über Käse und Schnäpse bis hin zu Holzhandwerk: Den Besuchern bot der 43. Hinterglemmer Bauernmarkt so allerhand. Im Fokus standen dabei Landwirte, Handwerker und lokale Produzenten. Und auch die Ortsmeisterschaft des Rangglervereins ging dabei über die Bühne.
Im Rahmenprogramm spielten zahlreiche Musikgruppen aus der Region. Darüber hinaus gab es auch traditionelle Tanzvorführungen und ein Kinderprogramm. Zum Auftakt wurde am Freitag das Bauernmarkt-Trachtengolf gespielt – ein jährliches Highlight.
Nach dem Ranggeln am Samstag präsentierten sich Kutschen, Schnalzergruppen und örtliche Vereine. Diese wurden beim Festumzug von der Trachtenmusikkapelle angeführt.
Den Ausklang bot am Sonntag der Bauernmarkt Frühschoppen. Dieser wurde musikalisch von Bartl Gensbichler mit seiner „Skilehrermusi und Freunde“ umrahmt.
