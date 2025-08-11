Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz nach Kehre

Privatkamera darf nicht wahllos Personen filmen
Nach einer Kehre von alleine gestürzt und gegen die Leitschiene geprallt ist ein 27-jähriger Pinzgauer am Sonntag gegen 19 Uhr mit seinem Motorrad auf der B164 in Richtung Dienten. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Schwarzach.
Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Während der Unfallaufnahmer wurde die B164 für den Verkehr gesperrt.
Von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Alm waren 32 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz.
