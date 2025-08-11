Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz nach Kehre

Nach einer Kehre von alleine gestürzt und gegen die Leitschiene geprallt ist ein 27-jähriger Pinzgauer am Sonntag gegen 19 Uhr mit seinem Motorrad auf der B164 in Richtung Dienten. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Schwarzach.