Start in Vorbereitung

„Hart wie lange nicht“: Eisbullen schwitzen wieder

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.08.2025 14:24
Trainingsstart bei fpr Niki Kraus (mi.) und Co. bei den Eisbullen.
Trainingsstart bei fpr Niki Kraus (mi.) und Co. bei den Eisbullen.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

Der Eishockey-Meister ist zurück auf dem Eis! Neo-Headcoach Manny Viveiros trommelte am Montag fast alle Mann zum ersten offiziellen Eistraining zusammen. Lediglich der verletzte Ali Wukovits fehlte. Geschwitzt wurde bereits ordentlich.

Lediglich der Schweiß erinnerte an den Hochsommer in Salzburg. Denn bei den Eisbullen ging es Montagvormittag wieder ordentlich zur Sache. Bis auf Ali Wukovits (wurde an der Hüfte operiert) waren alle Mann mit an Board. Darunter auch einige Youngsters der Alps-Juniors. „So hart war es im letzten Jahr nie!“, pustete Niki Kraus nach der fast zweistündigen Einheit ordentlich durch.

Erfolgreich zu sein, ist schwer. Wenn man das aber sein will, muss man von Beginn an viel ins Training investieren

Thomas Raffl, EC Red Bull Salzburg

Härte und Ausdauer seien genau das, was das neue Trainerteam um Manny Viveiros und seinen beiden Co-Trainern Adam Maglio und Daniel Petersson erwarten. „Erfolgreich zu sein, ist schwer. Wenn man das aber sein will, muss man von Beginn an viel ins Training investieren“, sagte Kapitän Thomas Raffl nach dem ersten Anschwitzen. Der 39-jährige Mannschaftsführer geht in seine 16. Saison an der Salzach und weiß, worauf es ankommt. Mit Michael Raffl hat „Pommsche“, wie er innerhalb des Teams genannt wird, auch seinen Bruder an seiner Seite. „Es gibt nichts Schöneres, gemeinsam auf dem Eis zu stehen und großen Zielen nachzujagen“, schilderte er der „Krone“.

Kosice als erster Bulls-Test
Die kommenden Wochen dürften noch intensiver werden, als das kräftezehrende Eistraining in der Vorbereitung. Samstag (15) kreuzt mit dem HC Kosice ein slowakischer Traditionsklub in der Mozartstadt auf. „Noch haben wir uns wenig mit ihnen befasst. Für uns gilt aber ohnehin immer das Gleiche. Wir wollen uns voll auf uns konzentrieren.“

