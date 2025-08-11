„Hart wie lange nicht“: Eisbullen schwitzen wieder

Härte und Ausdauer seien genau das, was das neue Trainerteam um Manny Viveiros und seinen beiden Co-Trainern Adam Maglio und Daniel Petersson erwarten. „Erfolgreich zu sein, ist schwer. Wenn man das aber sein will, muss man von Beginn an viel ins Training investieren“, sagte Kapitän Thomas Raffl nach dem ersten Anschwitzen. Der 39-jährige Mannschaftsführer geht in seine 16. Saison an der Salzach und weiß, worauf es ankommt. Mit Michael Raffl hat „Pommsche“, wie er innerhalb des Teams genannt wird, auch seinen Bruder an seiner Seite. „Es gibt nichts Schöneres, gemeinsam auf dem Eis zu stehen und großen Zielen nachzujagen“, schilderte er der „Krone“.