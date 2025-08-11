Tschechin wurde nach Honigdiebstahl angezeigt

Erwischt hat ein 52-jähriger Honigverkäufer eine 43-jährige Tschechin am Sonntagnachmittag beim Diebstahl von Honiggläsern aus einer Verkaufsbox in Krimml. Demnach packte die Frau gemeinsam mit ihrem strafunmündigen Sohn das Diebesgut in ihren Rucksack und ging ohne Bezahlen davon.