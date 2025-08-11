Tschechin wurde nach Honigdiebstahl angezeigt

Zwei Führerscheine nach Unfällen abgenommen
Betrunkene Lenker
Erwischt hat ein 52-jähriger Honigverkäufer eine 43-jährige Tschechin am Sonntagnachmittag beim Diebstahl von Honiggläsern aus einer Verkaufsbox in Krimml. Demnach packte die Frau gemeinsam mit ihrem strafunmündigen Sohn das Diebesgut in ihren Rucksack und ging ohne Bezahlen davon.
Der Verkäufer selbst konnte die Frau stellen und die Gläser wieder an sich nehmen. Er rief auch die Polizei und verfolgte die Flüchtenden.
Die 42-Jährige leugnete den Diebstahl, war aber auf Videoaufnahmen des Besitzers der Honigbox eindeutig zu erkennen. Sie wurde angezeigt.
