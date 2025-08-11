Autofahrer erfasste Rennradler in St. Johann

Violette Leihgabe möchte sich in Grünau beweisen
Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 36-jähriger Ungar bei einem Unfall auf der Pinzgauer Straße B311 im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau. Ein 21-Jähriger hatte ihn von hinten mit dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Schwarzach.
Der 21-Jährige gibt laut Polizei an, dass ihn der Gegenverkehr geblendet habe und er deshalb den Gegenverkehr übersehen habe. Der Radfahrer war mit Beleuchtung unterwegs.
Alkoholtests bei beiden Beteiligten verliefen negativ.
