Luftballon löst Suchaktion in Maishofen aus

Einen Absturz beobachteten gleich mehrere Augenzeugen am Wochenende in Maishofen im Salzburger Pinzgau. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Bergrettung rückten aus, um einen vermeintlichen Paragleiter zu retten. Wie sich herausstellte, handelte es sich aber nur um einen Luftballon.
Alarm am Samstagabend in Maishofen! Mit einem Rettungshubschrauber, zwei Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind sowie Suchscheinwerfer der Feuerwehr und der Polizei rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Suche nach einem Paragleiter aus. Auch die Bergrettung und eine Hundestaffel wurden hinzugezogen.
Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte dann gegen Mitternacht Entwarnung gegeben werden. Abgestürzt war kein Gleitschirmpilot, sondern ein großer Luftballon, der in einem Feld gelandet war.
An der Einsatzstelle wurde das Objekt mit Videoaufnahmen von Zeugen des Absturzes verglichen – und die Täuschung bestätigt. Neben Feuerwehr und Polizei standen etwa 35 Personen einer Suchmannschaft im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.