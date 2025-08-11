Vorteilswelt
Paragleiter vermutet

Luftballon löst Suchaktion in Maishofen aus

Salzburg
11.08.2025 09:30
Feuerwehr und Bergrettung wurden wegen eines vermeintlichen Paragleiter-Absturzes gerufen.
Feuerwehr und Bergrettung wurden wegen eines vermeintlichen Paragleiter-Absturzes gerufen.(Bild: FF Zell am See)

Einen Absturz beobachteten gleich mehrere Augenzeugen am Wochenende in Maishofen im Salzburger Pinzgau. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Bergrettung rückten aus, um einen vermeintlichen Paragleiter zu retten. Wie sich herausstellte, handelte es sich aber nur um einen Luftballon.

Alarm am Samstagabend in Maishofen! Mit einem Rettungshubschrauber, zwei Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind sowie Suchscheinwerfer der Feuerwehr und der Polizei rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Suche nach einem Paragleiter aus. Auch die Bergrettung und eine Hundestaffel wurden hinzugezogen. 

Ein großer Luftballon war von Augenzeugen für einen Paragleiter gehalten worden.
Ein großer Luftballon war von Augenzeugen für einen Paragleiter gehalten worden.(Bild: Bergrettung Zell am See)

Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte dann gegen Mitternacht Entwarnung gegeben werden. Abgestürzt war kein Gleitschirmpilot, sondern ein großer Luftballon, der in einem Feld gelandet war. 

An der Einsatzstelle wurde das Objekt mit Videoaufnahmen von Zeugen des Absturzes verglichen – und die Täuschung bestätigt. Neben Feuerwehr und Polizei standen etwa 35 Personen einer Suchmannschaft im Einsatz.

