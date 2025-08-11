Luftballon löst Suchaktion in Maishofen aus

Alarm am Samstagabend in Maishofen! Mit einem Rettungshubschrauber, zwei Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind sowie Suchscheinwerfer der Feuerwehr und der Polizei rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Suche nach einem Paragleiter aus. Auch die Bergrettung und eine Hundestaffel wurden hinzugezogen.