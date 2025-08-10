Auch ein junges Jubiläum will gefeiert werden

Koppl gelang zum Saisonstart historischer Erfolg
2022 wurden die Haidacher Prangerschützen in Straßwalchen gegründet, um Feste mitzugestalten und die Gemeinschaft zu fördern. Drei Tage lang wird die noch recht junge Gründung samt Fahnenweihe gefeiert.
Wer sich Tradition auf die Fahne schreibt, muss also nicht zwangsläufig eine jahrzehntelange Vereinsgeschichte mitbringen. Besonders viele junge Mitglieder dürfen die Haidacher Prangerschützen zählen.
110 Schützenkompanien mit rund 6350 Mitgliedern zählt das Salzburger Land insgesamt. Landesschützenkommandant ist Sepp Braunwieser aus Bergheim. Seine Stellvertreter sind Anton Kaufmann aus Golling und Albert Planitzer aus Tamsweg.
