Violette Leihgabe möchte sich in Grünau beweisen

Das scheint auch der Grund dafür zu sein, dass Kulterer noch gar nicht allzu weit in die Zukunft blicken will. „Ich schaue einfach von Tag zu Tag und konzentriere mich nur auf mich und meine Aufgabe hier in Grünau. Dann werden wir sehen, was passiert“, sagte er überzeugend. Eine Rückkehr zu den Violetten sei für ihn nächsten Sommer zwar denkbar, aber: „Aktuell haben wir absolut keinen Kontakt. Ich denke, die Austria hat genug zu tun.“