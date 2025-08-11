Violette Leihgabe möchte sich in Grünau beweisen

Bei der Austria konnte sich Timo Kulterer noch nicht durchsetzen, deswegen wurde er heute zu Westligist Grünau verliehen. Die Walser hatten einen guten Start in die Saison, der Stürmer will dort heuer den nächsten Schritt gehen und sich für mehr empfehlen.
Zwei Spiele, sechs Punkte: Mit Wals-Grünau startete Timo Kulterer perfekt in die Saison. Der Stürmer kam im Sommer per Leihe von Austria Salzburg in den Flachgau, will sich bei den Grünauern beweisen. „Ich will im Training eine gute Leistung zeigen und auch bei den Spielen versuchen, den Trainer zu überzeugen“, sagte er nach dem knappen 1:0-Sieg am Samstag im Derby in Saalfelden.
Vom Klub sei er in den ersten Wochen überzeugt. „Es ist immer eine ganz besondere Stimmung am und rund um den Platz. Man hat das Gefühl, dass alle Mitarbeiter im Verein nur das Beste für einen wollen. Deshalb fühle ich mich hier sehr wohl.“
Das scheint auch der Grund dafür zu sein, dass Kulterer noch gar nicht allzu weit in die Zukunft blicken will. „Ich schaue einfach von Tag zu Tag und konzentriere mich nur auf mich und meine Aufgabe hier in Grünau. Dann werden wir sehen, was passiert“, sagte er überzeugend. Eine Rückkehr zu den Violetten sei für ihn nächsten Sommer zwar denkbar, aber: „Aktuell haben wir absolut keinen Kontakt. Ich denke, die Austria hat genug zu tun.“
