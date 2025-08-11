Salzburger beim Bad-Besuch noch zurückhaltend

Fernab der Stadt, im Fuschlseebad, steht eine Neugestaltung erst noch bevor. Die Gemeinde plant unter anderem einen neuen Kiosk, Ruhezonen und zusätzliche Saunaräume. Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch bis zum Sommer 2026. Freuen werden sich darauf jedenfalls nicht nur Einheimische, sondern auch viele Touristen. Der Fremdenverkehrsort zählte vergangenes Jahr 171.760 Gästeübernachtungen.