Salzburger beim Bad-Besuch noch zurückhaltend

Endlich Badewetter! Lange hatten die Salzburger auf diese Kombination warten müssen. Der Juli war dieses Jahr nämlich besonders verregnet. Viele Sonnenhungrige wagten deshalb am Wochenende das erste Mal seit Langem einen Sprung ins kühle Nass.
Hinsichtlich Auslastung in den Freibädern ist aber noch Luft nach oben. Die hochsommerlichen Wetterprognosen der kommenden Tage geben zumindest weiterhin Hoffnung.
Lediglich eine mittlere bis zum Teil sogar nur geringe Auslastung der Freibäder konnte man der Webseite der Stadt Salzburg am Sonntag um 15 Uhr entnehmen.
Dabei hatten sich die städtischen Bäder bestens auf einen möglichen Besucheransturm vorbereitet. Im Freibad Leopoldskron erstrahlt der Sprungturm nach sieben Wochen Renovierung im Frühjahr jetzt in neuem Glanz. 90.000 Euro ließ sich die Stadt die umfängliche Sanierung kosten.
Fernab der Stadt, im Fuschlseebad, steht eine Neugestaltung erst noch bevor. Die Gemeinde plant unter anderem einen neuen Kiosk, Ruhezonen und zusätzliche Saunaräume. Bis es so weit ist, dauert es allerdings noch bis zum Sommer 2026. Freuen werden sich darauf jedenfalls nicht nur Einheimische, sondern auch viele Touristen. Der Fremdenverkehrsort zählte vergangenes Jahr 171.760 Gästeübernachtungen.
