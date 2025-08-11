Von einem Fahrverbot für Radler fehlt jede Spur

Eine leere Ankündigung von Landesverkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP)?Am Risiko-Radweg auf der B 311 zwischen Weißbach bei Lofer und dem Diesbachbauern wird weiterhin geradelt. Die neuen Markierungen dürften jedoch etwas bewirkt haben.
„Auf meine Weisung hin wird im betroffenen Streckenbereich der B 311 ein Fahrverbot für Fahrräder erlassen“ – das ließ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) Ende Juli verlautbaren. Rund eine Woche zuvor war von seinen Beamten im Land zwischen Weißbach bei Lofer und dem Diesbachbauern ein Radstreifen auf der viel befahrenen Pinzgauer Straße (B 311) freigegeben worden – die „Krone“ hat berichtet. Der Tauernradweg ist in dem Bereich bekanntlich wegen Steinschlaggefahr gesperrt.
Radfahrer auf eine bekannte Raserstrecke zu schicken, die noch dazu äußerst eng ist, sei keine gute Idee, das fanden viele Einheimische und Radler. Verkehrsreferent Schnöll setzte sich wohl auch deshalb über seine Beamten hinweg. Er wollte ein Fahrverbot erlassen und einen Shuttle für die Radler einrichten. Der Fahrtendienst auf der vier Kilometer langen Strecke erfreut sich seither größter Beliebtheit. Das Verbot sucht man jedoch bis heute vergebens.
„Die Radfahrer sind nach wie vor unterwegs. Sie radeln am gesperrten Weg und auf der Straße genauso“, sagt Bürgermeister Josef Hohenwarter (ÖVP). „Eines hat sich aber getan: Man merkt, dass der Mehrzweckstreifen das Fahrverhalten von Auto- und Lkw-Fahrern verändert hat.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.