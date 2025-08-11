Von einem Fahrverbot für Radler fehlt jede Spur

Radfahrer auf eine bekannte Raserstrecke zu schicken, die noch dazu äußerst eng ist, sei keine gute Idee, das fanden viele Einheimische und Radler. Verkehrsreferent Schnöll setzte sich wohl auch deshalb über seine Beamten hinweg. Er wollte ein Fahrverbot erlassen und einen Shuttle für die Radler einrichten. Der Fahrtendienst auf der vier Kilometer langen Strecke erfreut sich seither größter Beliebtheit. Das Verbot sucht man jedoch bis heute vergebens.