Neue Rangordnung bei Aufsteiger Austria Salzburg

„Auch Erfahrung spielt eine Rolle“

Damit hat sich in Sachen Spielführer bei der Austria im Vergleich zur Vorsaison einiges getan. Neben Zia waren auch Mathias Theiner und Eigengewächs Luka-Nils Sandmayr dabei. Laut Coach Schaider hat sich das neue Leader-Quartett in der vergangenen Vorbereitung herauskristallisiert. „Letztendlich geht es um Führungsqualität. Das heißt nicht, dass andere weniger davon haben. Aber auch die Erfahrung spielt da eine Rolle. Deshalb ist die Wahl so getroffen worden“, sagte Schaider.