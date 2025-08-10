Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Mega-Start

Seekirchen-Obmann fürchtet Trainer-Angebote

Salzburg
10.08.2025 23:00
Könnte Angebot für Lapkalo verstehen: Seekirchen-Obmann Toni Feldinger.
Könnte Angebot für Lapkalo verstehen: Seekirchen-Obmann Toni Feldinger.(Bild: Tröster Andreas)

Sie sind in der Regionalliga angekommen! Nach zwei Partien steht Aufsteiger Seekirchen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:0 verdient an der Tabellenspitze. Der starke Start sorgt aber auch für Kopfzerbrechen, fürchtet Obmann Toni Feldinger Angebote für seinen Erfolgsgaranten.

0 Kommentare

Recht viel besser hätte der Auftakt in die Regionalliga für Seekirchen nicht laufen können. Der Aufsteiger düpierte zum Einstieg in die neue Saison erst Wacker Innsbruck im Tivoli (2:0-Sieg) und zerlegte am Samstag auch Lustenau in alle Einzelteile. Auf eigenem Platz schenkten die Flachgauer den Vorarlbergern sechs Stück ein, brausten an die Tabellenspitze.

Lesen Sie auch:
Hatte mit seinen Grünauern im Pinzgau Grund zur Freude: Trainer Christoph Knaus.
Westliga am Samstag
Grünau jubelt im Pinzgau – Seekirchen im Torrausch
09.08.2025
BSK-Coach verärgert
Schnöll: „So gewinnt man kein Fußballspiel!“
08.08.2025
BSK bedient!
St. Johann sichert sich Derby-Sieg in Westliga
08.08.2025

„Die ersten zwei Spiele waren herausragend für uns. Man muss das jetzt sacken lassen. Wir haben gegen zwei Aufsteiger gespielt, die uns nicht kannten. Natürlich tut es aber gut“, resümierte Obmann Toni Feldinger die ersten 180 Minuten Westliga-Kick. Die Taktik, auf die Aufstiegshelden der Salzburger Liga zu setzen, scheint somit aufzugehen. „Wir haben das bewusst entschieden und für uns ist das noch immer klar, dass das auch im Laufe der Saison funktionieren kann“, erklärte er.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Taktik geht voll auf
Denn im Sommer verzichteten die Seekirchener bewusst darauf, den Kader groß zu verändern. Lediglich Simon Freund kam aus Siezenheim und Aaron Volkert strandete nach seiner Ausbootung bei der Austria wieder am Wallersee. Besonders Volkert geigte nach seiner schweren Verletzung groß auf, steuerte in den ersten beiden Partien gleich zwei Treffer bei. Gemeinsam mit Fabian Neumayr, der gegen Lustenau einen Hattrick schnürte, bildet der Deutsche ein echtes Traumduo.

Zitat Icon

Die beiden harmonieren sehr gut. Aber auch sie wissen, dass das nur geht, weil die Mannschaft funktioniert

Seekirchen-Obmann Feldinger über Neumayer und Volkert

„Die beiden harmonieren sehr gut. Aber auch sie wissen, dass das nur geht, weil die Mannschaft funktioniert“, sprach Feldinger der gesamten Mannschaft sein Lob aus. Warum diese so gut funktioniert, weiß er ebenso ganz genau. „Es ist schon ein Wahnsinn, was das Trainerteam um Mario (Anm. Lapkalo) in den letzten Jahren geleistet hat. Ich weiß nicht, ob es einen erfolgreicheren Trainer im Unterhaus gibt“, schwärmte er. Genau da sieht er aber auch eine große Gefahr. Denn: „Wenn man erfolgreich ist, ist man natürlich auch begehrt. Da mache ich mir schon Sorgen, dass er vielleicht mal ein Angebot bekommt. Auch wenn ich es verstehen könnte“, stellte der Obmann klar.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
193.120 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
186.320 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
139.128 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1414 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1081 mal kommentiert
Archivbild
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf