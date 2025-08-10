Seekirchen-Obmann fürchtet Trainer-Angebote

„Die beiden harmonieren sehr gut. Aber auch sie wissen, dass das nur geht, weil die Mannschaft funktioniert“, sprach Feldinger der gesamten Mannschaft sein Lob aus. Warum diese so gut funktioniert, weiß er ebenso ganz genau. „Es ist schon ein Wahnsinn, was das Trainerteam um Mario (Anm. Lapkalo) in den letzten Jahren geleistet hat. Ich weiß nicht, ob es einen erfolgreicheren Trainer im Unterhaus gibt“, schwärmte er. Genau da sieht er aber auch eine große Gefahr. Denn: „Wenn man erfolgreich ist, ist man natürlich auch begehrt. Da mache ich mir schon Sorgen, dass er vielleicht mal ein Angebot bekommt. Auch wenn ich es verstehen könnte“, stellte der Obmann klar.