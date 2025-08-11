Muhr feiert mit Derbysieg perfekten Saisonauftakt

Im „kleinen Lungau-Derby“ legte Muhr gegen Mauterndorf in der 2. Klasse Süd Grunddurchgang A einen Auftritt hin, wie er im Unterhaus-Bilderbuch steht: frühes Tor, eiserne Abwehr, kuriose Schlussminute – und danach ein paar Bierkisten direkt von den Fans.
Vor einer prächtigen Kulisse von über 200 Zuschauern mit vielen angereisten Gästefans dauerte es nicht lange, bis der Ball im Netz zappelte. Neuzugang Tristan Schiefer – letzte Woche noch Doppelpacker – schob bereits nach 19 Minuten eiskalt zur Führung ein. Dessen Cousin Mittelfeldmotor Jakob Schiefer kontrollierte danach das Zentrum, hielt die Mauterndorfer Angriffe im Zaum und ließ den leichten Favoriten aus dem Nachbarort verzweifeln. „Mauterndorf hatte bis zur 90. Minute keine hundertprozentige Chance. Unser Matchplan ging voll auf“, freute sich Trainer Dominik Stumbecker zurecht.
Und dann kam die Szene, über die im Lungau noch lange gesprochen werden dürfte: In der 95. Minute war’s eigentlich schon passiert – langer Einwurf Mauterndorf, Kopfball aus fünf Metern, alle Gästefans bereit, Freudenschreie loszulassen. Doch sie rechneten nicht mit Goalie Mark Stumbecker, dem Bruder des Coaches. Denn wie aus dem Nichts griff dieser zu, hielt den Ball fest und wusste selbst gar nicht, wie er das Ding halten konnte.
Ein Derby-Sieg ist ein Mental-Booster!
Muhr-Coach Dominik Stumbecker
Wieder Derbysieger nach zwei Jahren, zwei Siege, null Gegentore – besser kann eine Saison nicht starten. „Wir sind schlechte Verlierer – und genau das nutzen wir als Stärke“, scherzelte der Heim-Coach, der mit seinem Team das obere Playoff im Visier hat. Hartes Training in der Vorbereitung, eiserne Defensive und eine Prise Dorfspirit scheinen eine erfolgsversprechende Mischung zu ergeben. Gefeiert wurde standesgemäß im Sportlerheim – „bis etwa Mitternacht“ – und spätestens nach den von Fans gespendeten Bierkisten war klar: Das kleine Lungau-Derby ist größer als der Name.
2. Klasse Süd Grunddurchgang A: Hüttau/Filzmoos – Schwarzach 1b 7:1 (4:0), Bad Gastein – Bischofshofen 1b 2:4 (1:2), Muhr – Mauterndorf 1:0 (1:0), Zederhaus – Dorfgastein 3:2 (2:1).
T. Schaier
