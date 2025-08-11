Muhr feiert mit Derbysieg perfekten Saisonauftakt

Und dann kam die Szene, über die im Lungau noch lange gesprochen werden dürfte: In der 95. Minute war’s eigentlich schon passiert – langer Einwurf Mauterndorf, Kopfball aus fünf Metern, alle Gästefans bereit, Freudenschreie loszulassen. Doch sie rechneten nicht mit Goalie Mark Stumbecker, dem Bruder des Coaches. Denn wie aus dem Nichts griff dieser zu, hielt den Ball fest und wusste selbst gar nicht, wie er das Ding halten konnte.