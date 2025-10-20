Arztassistenz: Ein „Nervenjob“ mit wenig Gehalt

Noch immer kein Abschluss bei Verhandlungen

Einmal habe der Arzt, bei dem die Gänserndorferin angestellt ist, schon vor Abschluss freiwillig die Bezahlung erhöht. Die diesjährige Verhandlung für den NÖ-KV fiel am 14. Oktober erneut aus. Laut gpa wurde sie verzögert, weil die Ärztekammer vorher mit der Krankenkasse ihre Gehälter besprechen wollte. „Ja, wir als Gewerkschaft sind verärgert, dass es jetzt immer noch keinen Abschluss für 1. Jänner 2025 gibt“, sagt Christoph Zeiselberger, der für die Gruppe verhandelt. Obwohl es in ganz Österreich 38.000 Beschäftigte in dem Bereich gibt, haben sie keine gute Verhandlungsmacht, meint auch Michael Pieber von der NÖ-gpa. „Sie haben oft keine Betriebsräte und nur eine Handvoll ist bei der Gewerkschaft.“