Erkältung: So arbeitet Husten im Körper

Anfangs hustet man meist „trocken“

Husten beginnt oft als Vorbote für Infektionskrankheiten wie Erkältung. Am Anfang tritt er häufig trocken und unproduktiv auf. Er klingt rau, manchmal fast heiser oder kratzig. Das ist besonders nachts unangenehm und raubt nicht nur dem Betroffenen, sondern auch seinem Bettnachbarn den Schlaf. Meist verschlimmert sich das „Bellen“ kurzfristig, wenn man sich hinlegt, weil das die Atemwege stärker reizt.