„Referees nicht mehr unnahbar und überheblich“

„Es geht nicht um ein Fingerpointing“

Schon länger hat jeder Coach die Möglichkeit, nach einem Spiel für bis zu fünf Spielszenen eine Erklärung der geschehenen Regelauslegung anzufragen. Innerhalb von 72 Stunden folgt seitens Rohacky & Co eine fachliche Antwort. Der Ex-Referee erklärt: „Dieses Angebot wird sehr stark angenommen – und nicht nur von Teams, die ein Spiel verloren haben. Es geht hier vordergründig nicht um ein ‘fingerpointing‘ was die Referees falsch gemacht hätten, sondern eher darum, warum etwa ein Spieler mehrmals beim Verteidigen ein Foul bekommen hat – und wie der Trainer mit dem Spieler im Training arbeiten kann, um diese Situationen zu vermeiden.“