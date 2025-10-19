Brustkrebs: „Sitzen alle im selben Drachenboot“

Es geht bei weitem nicht nur um den Sport an sich. „Wir können über alles offen sprechen, tauschen uns zu allem aus, auch was den Krebs angeht. Wir sitzen ganz plakativ formuliert einfach alle im selben Boot“, lacht die 43-Jährige. Auch sie musste erfahren, dass ihr Krebs wieder aufgeflammt ist. „Es ging mir diesmal jedoch nicht halb so schlimm wie bei der ersten Diagnose, denn ich wusste, wen ich anrufen kann, und kenne jetzt so viele starke Frauen, die ebenfalls ein Rezidiv hatten und gut damit umgehen.“