Wieso Titelkrimi jetzt richtig eskalieren könnte

Spätestens jetzt ist im Duell um die Formel-1-Krone so richtig Feuer drin! Max Verstappen wies mit seinem nahezu perfekten Wochenende in Austin (2x Poleposition, Sieg in Sprint und GP; er verpasste nur die schnellste Rennrunde) Lando Norris und Oscar Piastri in die Schranken. 104 Punkte Rückstand auf die WM-Führung verwandelte der Weltmeister in nur vier Rennen und einem Sprint in 40 Zähler. Schon in drei Wochen könnte er nach Brasilien von der Spitze der Formel 1 lachen.