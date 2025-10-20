Wieso Titelkrimi jetzt richtig eskalieren könnte

Der Siegeszug von Max Verstappen setzt Oscar Piastri und Lando Norris gewaltig unter Druck. Wie sehr die „Papayas“ im Titelkampf bereits schwitzen und warum die letzten Saisonrennen auch zu einer Frage der Ehre für alle Beteiligten werden.
Spätestens jetzt ist im Duell um die Formel-1-Krone so richtig Feuer drin! Max Verstappen wies mit seinem nahezu perfekten Wochenende in Austin (2x Poleposition, Sieg in Sprint und GP; er verpasste nur die schnellste Rennrunde) Lando Norris und Oscar Piastri in die Schranken. 104 Punkte Rückstand auf die WM-Führung verwandelte der Weltmeister in nur vier Rennen und einem Sprint in 40 Zähler. Schon in drei Wochen könnte er nach Brasilien von der Spitze der Formel 1 lachen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.