Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kultklub in der Krise

Glasgow Rangers haben neuen Trainer gefunden

Fußball International
20.10.2025 18:54
Danny Röhl (l.) an der Seite von Hansi Flick (Mitte)
Danny Röhl (l.) an der Seite von Hansi Flick (Mitte)(Bild: AFP)

Die Glasgow Rangers haben am Montag den Deutschen Danny Röhl als Trainer-Nachfolger des vor zwei Wochen entlassenen Russell Martin verpflichtet.

0 Kommentare

Der 36-jährige Röhl war bis Juli Coach beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday. Zuvor hatte er als Co-Trainer des damaligen DFB-Teamchefs Hansi Flick gearbeitet.

Russell Martin
Russell Martin(Bild: AFP/APA/JUSTIN TALLIS)

Martin war am 5. Oktober nach einem missglückten Saisonstart der Rangers in der schottischen Liga und in der Europa League, in der man Genk und Sturm Graz unterlag, nach nur fünf Monaten im Amt gefeuert worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
108.808 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
88.803 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
85.067 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Fußball International
Kultklub in der Krise
Glasgow Rangers haben neuen Trainer gefunden
Krone Plus Logo
Über Lens nach Amerika
„Mein großer Traum ist es, zur WM zu fahren“
Krone Plus Logo
Jugend am Vormarsch
Weltspitze! Nur zwei Teams besser als Hartberg
„Reds“ im Krisenmodus
Liverpool im freien Fall: Slot „natürlich besorgt“
Eskalation befürchtet
Krawalle in Tel Aviv! Derby nach Gewalt abgesagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf