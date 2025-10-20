Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

„Dieb“ wollte sich Diamantring lediglich anschauen

Tirol
20.10.2025 19:00
Beim bekannten Juwelier in der Innsbrucker Altstadt stach einem Tiroler ein Ring ins Auge.
Beim bekannten Juwelier in der Innsbrucker Altstadt stach einem Tiroler ein Ring ins Auge.(Bild: Birbaumer Christof)

Mehrfach vorbestrafter Tiroler (49) soll versucht haben, einen Ring mit Diamanten im Wert von rund 130.000 Euro zu stehlen. Doch der Mann beteuerte nun vor Gericht vehement seine Unschuld. 

0 Kommentare

Dass sich Kriminelle am Sonntag im weltberühmten Louvre in Paris mit Juwelen einfach so aus dem Staub machen konnten, verblüfft viele. Beim bekannten Juwelier Julius Hampl in der Innsbrucker Altstadt scheint ein knapp 130.000 Euro teurer Diamantring jedenfalls besser „bewacht“ zu sein.

Nicht zum ersten Mal saß der 49-Jährige vor Gericht.
Nicht zum ersten Mal saß der 49-Jährige vor Gericht.(Bild: Samuel Thurner, Krone KREATIV)

Denn als Anfang September ein Tiroler (49) diesen unerlaubt aus der offenen Vitrine holte, schrillten bei einer Verkäuferin sofort die Alarmglocken. Die 20-Jährige stellte sich mutig vor die Tür, sprach den mutmaßlichen Dieb an und verhinderte womöglich, dass das sündteure Schmuckstück gestohlen wurde.

Teuerste Ring im Geschäfte
„Ich wollte mir den Ring nur einmal anschauen. Preis stand keiner dabei“, meinte der nun angeklagte 49-Jährige, der nur vier Tage nach der Verbüßung einer mehrmonatigen Haftstrafe rückfällig geworden sein soll. Laut der Verkäuferin hat der Mann mit knapp 30 (!) Vorstrafen jedenfalls ein Gespür für wertvolle Dinge. „Es war der teuerste Ring, den wir im Geschäft hatten.“

Lesen Sie auch:
Ein Saphir-Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense sowie ein Collier und Ohrringe aus ...
„Unschätzbarer Wert“
Das sind die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre
20.10.2025
Täter mit Motorsägen
Raub im Louvre: Beute von „unschätzbarem Wert“
19.10.2025

Freudentränen beim Angeklagten
Am Ende konnte der Schöffensenat aber nicht ausschließen, dass sich der 49-Jährige den Diamantring nicht tatsächlich nur anschauen wollte. „Es ist uns aber unbegreiflich, wie man sich mit einer Vorgeschichte, wie Sie sie haben, so ungeschickt verhalten kann“, meinte der Richter. Zum Freispruch im Zweifel gab es Freudentränen vom Angeklagten ...

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
108.808 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
88.803 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
85.067 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf