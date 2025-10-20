Ortstafelschmiererei: „Der Frieden ist in Gefahr“

Die Schmierattacken auf zweisprachige Ortstafeln reißen bei Kärntens Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler alte Wunden auf. Im Gespräch mit der „Krone“ richtet er einen Appell an die Vernunft und für den Frieden.
Dass die zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten ein besonders sensibles Thema und Gut sind, zeigt der Umstand, dass der Landesverfassungsschutz nach den Schmierattacken in Bleiburg und Bad Eisenkappel die Ermittlungen aufgenommen hat – insgesamt wurden acht Tafeln beschädigt.
