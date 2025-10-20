Wie innovative Winzer gegen die Krise kämpfen

Davis Weszeli, 51, nippt zum dritten Mal genüsslich an seinem Weinglas. „Was für ein Segen“, lächelt der Winzer zufrieden. In Langenlois (NÖ) hat sich der Betriebswirt mit Ehefrau Bettina einen Traum erfüllt: Nach dem Verkauf seiner Telekomfirma hat Weszeli ein 30 Hektar großes Weingut gekauft, wo er vornehmlich Weißwein produziert. Weszeli ist mit seinem Geschäft zufrieden, doch er weiß, ein rauer Wind weht der Branche entgegen. „Wir müssen innovativ bleiben“, sagt der dreifache Familienvater.