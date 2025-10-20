Vorteilswelt
Trend im Anmarsch

Schreien Jugendliche auch bei uns bald in Parks?

Viral
20.10.2025 18:30
Kollektives Schreien: Das hört man aktuell jeden Montag im Londoner Hyde Park (Symbolbild).
Kollektives Schreien: Das hört man aktuell jeden Montag im Londoner Hyde Park (Symbolbild).(Bild: zhukovvvlad - stock.adobe.com)

Wenn tausende Jugendliche gemeinsam Gabeln in Pudding stochern, dann steckt mehr dahinter als nur ein viral-witziger Moment. Die Generation Z zeigt: Gemeinschaft und kollektives Ausleben sind wichtiger denn je. Denn aktuell macht sich bereits ein zweiter Trend breit, der schon bald über die österreichische Grenze schwappen könnte ...

Wer hätte nicht Lust, seine aufgestaute Energie und den Stress lauthals in die Welt hinauszubrüllen – oder zu kreischen. Genau das passiert gerade in London – und breitet sich bereits über soziale Netzwerke rasant aus (siehe TikTok-Video unten). Bereits zum zweiten Mal trifft sich am Montag der sogenannte London Scream Club – eine Gruppe meist junger Menschen – zu einem gemeinsamen, kathartischen Schrei ...

Doch wie kommt es eigentlich zu diesen organisierten, öffentlichen Versammlungen, bei denen sich Einzelpersonen, vor allem die Generation Z, zum gemeinsamen Schreien treffen?

