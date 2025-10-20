Schreien Jugendliche auch bei uns bald in Parks?

Wer hätte nicht Lust, seine aufgestaute Energie und den Stress lauthals in die Welt hinauszubrüllen – oder zu kreischen. Genau das passiert gerade in London – und breitet sich bereits über soziale Netzwerke rasant aus (siehe TikTok-Video unten). Bereits zum zweiten Mal trifft sich am Montag der sogenannte London Scream Club – eine Gruppe meist junger Menschen – zu einem gemeinsamen, kathartischen Schrei ...