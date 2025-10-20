Vegane Alternative: Burger King verbannt Kuhmilch

Burger King sorgte bereits vor zwei Jahren mit dem Versuch einer reinen veganen Filiale in Wien für Aufsehen. Nun geht die Fast-Food-Kette auch beim Kaffeeangebot neue Wege. „Jeder Kaffee wird ab sofort standardmäßig mit Haferdrink serviert, ganz ohne Aufpreis. So verbindet Burger King Kaffee mit Verantwortung“, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Nach den Plant-based Burger-Variationen setze man nach einer Aussage nun einen weiteren Meilenstein, der zeige, dass sich nachhaltiger Genuss und großartiger Geschmack einander nicht ausschließen.