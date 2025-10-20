Vegane Alternative: Burger King verbannt Kuhmilch

Die Fast-Food-Kette Burger King verabschiedet sich in Österreich vollständig von Kuhmilch im Kaffee und baut künftig auf Hafermilch. Man wolle damit ein starkes Zeichen für bewussten Konsum setzen.
Burger King sorgte bereits vor zwei Jahren mit dem Versuch einer reinen veganen Filiale in Wien für Aufsehen. Nun geht die Fast-Food-Kette auch beim Kaffeeangebot neue Wege. „Jeder Kaffee wird ab sofort standardmäßig mit Haferdrink serviert, ganz ohne Aufpreis. So verbindet Burger King Kaffee mit Verantwortung“, hieß es am Montag in einer Aussendung.
Nach den Plant-based Burger-Variationen setze man nach einer Aussage nun einen weiteren Meilenstein, der zeige, dass sich nachhaltiger Genuss und großartiger Geschmack einander nicht ausschließen.
Angeboten wird der Oatly Haferdrink Baristamatic. Oatly gilt weltweit als Vorreiter für pflanzenbasierte Milchalternativen und ist das erste Food-und Beverage-Unternehmen, das als Climate Solutions Company von der Exponential Roadmap Initiative ausgezeichnet wurde.
Damit verabschiedet sich das Unternehmen vollständig von Kuhmilch im Kaffee und setzt ein starkes Zeichen für bewussten Konsum.
Burger King Österreich
„In Aufschäumbarkeit, Geschmack und Qualität entspricht der Haferdrink Baristamatic den bewährten Varianten der Barista-Produktpalette von Oatly und sorgt für cremigen Schaum und vollmundigen Kaffeegenuss ohne Kompromisse“, erklärt Burger King.
„Es ist ein starkes Signal für die gesamte Branche, dass BURGER King Österreich in seinen Kaffeespezialitäten zukünftig exklusiv auf Oatly Baristamatic setzt. Dieser Schritt zeigt, dass Pflanzendrinks längst nicht mehr nur eine Option sind, sondern der neue Standard werden können – ohne Kompromisse bei Geschmack oder Funktionalität“, betont Roland Griesebner, Geschäftsführer von Oatly Dach & Polen,
