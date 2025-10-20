Vorteilswelt
Angriffe auf Frauen

Rotlichtüberfälle in Wien: Polizei sucht Täter

Wien
20.10.2025 13:39
Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?(Bild: LPD Wien)

Nach zwei brutalen Überfällen in einem Rotlichtlokal in Wien-Floridsdorf hat nun die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht und bittet um weitere Hinweise. Der bislang unbekannte Mann soll Mitte September gleich zweimal versucht haben, dort tätige Frauen auszurauben.

0 Kommentare

Am 12. September gegen 20.30 Uhr attackierte der Täter laut Polizei eine 46-jährige Angestellte in einem Rotlichtlokal in Floridsdorf. Er würgte sie und verlangte Bargeld. Doch die Frau setzte sich heftig zur Wehr – der Mann flüchtete schließlich ohne Beute.

Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?(Bild: LPD Wien)

Nur drei Tage später, am 15. September gegen 21.45 Uhr, kehrte der Verdächtige zurück. Diesmal griff er eine 48-Jährige an, schlug und würgte sie ebenfalls, während er erneut Geld forderte. Eine Kollegin kam der Frau jedoch zu Hilfe, gemeinsam konnten sie den Angreifer in die Flucht schlagen.

Personenbeschreibung

  • männlich
  • 30-35 Jahre alt
  • ca. 1,85 m groß
  • kurze dunkle Haare, markante Narbe, die über die gesamte linke Gesichtshälfte verläuft

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten über die Videoüberwachungsanlage Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sichern und bitten nun um weitere Hinweise.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Kommentare

