Rotlichtüberfälle in Wien: Polizei sucht Täter

Nur drei Tage später, am 15. September gegen 21.45 Uhr, kehrte der Verdächtige zurück. Diesmal griff er eine 48-Jährige an, schlug und würgte sie ebenfalls, während er erneut Geld forderte. Eine Kollegin kam der Frau jedoch zu Hilfe, gemeinsam konnten sie den Angreifer in die Flucht schlagen.