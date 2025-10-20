Rotlichtüberfälle in Wien: Polizei sucht Täter

Nach zwei brutalen Überfällen in einem Rotlichtlokal in Wien-Floridsdorf hat nun die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht und bittet um weitere Hinweise. Der bislang unbekannte Mann soll Mitte September gleich zweimal versucht haben, dort tätige Frauen auszurauben.
Am 12. September gegen 20.30 Uhr attackierte der Täter laut Polizei eine 46-jährige Angestellte in einem Rotlichtlokal in Floridsdorf. Er würgte sie und verlangte Bargeld. Doch die Frau setzte sich heftig zur Wehr – der Mann flüchtete schließlich ohne Beute.
Nur drei Tage später, am 15. September gegen 21.45 Uhr, kehrte der Verdächtige zurück. Diesmal griff er eine 48-Jährige an, schlug und würgte sie ebenfalls, während er erneut Geld forderte. Eine Kollegin kam der Frau jedoch zu Hilfe, gemeinsam konnten sie den Angreifer in die Flucht schlagen.
Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten über die Videoüberwachungsanlage Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sichern und bitten nun um weitere Hinweise.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.
