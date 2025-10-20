Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!

Keine leichte Aufgabe haben am Urteilstag auch die Eltern des Opfers. Auch sie müssen im Zeugenstand aussagen, schließlich hatte sich ihre Tochter ihnen anvertraut, bevor sie noch zur Polizei ging. „Sie hat erzählt, dass sie von Jugendlichen terrorisiert, erpresst, vergewaltigt wird“, bringt der Vater der jungen Frau kaum über die Lippen. „Das dürfte auch gefilmt worden sein. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern öfters. Das Ganze hat sich nicht mehr aufhalten lassen. Ihre größte Angst war, dass das rauskommt.“