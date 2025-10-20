Diese ÖSV-Dame hält immer noch den Sölden-Rekord

2,63 Sekunden Vorsprung sind noch immer Rekord

Kein Wunder also, dass sich die Montafonerin nur zu gerne an den 31. Oktober 1993 zurückerinnert. An diesem Tag wurde der Skiweltcup der Damen erstmals mit einem Riesentorlauf am Rettenbachferner hoch über Sölden eröffnet. „Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Trainer zur Startnummernvergabe gegangen bin“, erzählt die Kombi-Olympiasiegerin von 1988. „Ich wollte eigentlich Nummer drei nehmen, worauf er gemeint hat, ob ich quasi ein Hosenscheißer sei und warum ich nicht die eins will. Auf der Bühne habe ich es mir dann anders überlegt und doch die eins genommen.“ Resultat: Der „Pistenfloh“ fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden und triumphierte 2,63 Sekunden vor Sophie Lefranc-Duvillard (Fra). Der bis heute größte Vorsprung, mit dem eine Dame in Sölden gewinnen konnte.