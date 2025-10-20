Heute LIVE: Rodionov muss gegen De Minaur ran!

Auftakt zu den Erste Bank Open in Wien: Jurij Rodionov muss in der Stadthalle gegen Alex de Minaur ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Einen besonders schwierigen Erstrunden-Gegner hat Jurij Rodionov bei der Auslosung für die Erste Bank Open erhalten. Komödiant Michael Niavarani hatte in der neuen Zweit-Location Marx Halle für den Niederösterreicher nicht das beste Händchen und zog den als Nummer 3 gesetzten Australier Alex de Minaur zum Gegner.
Rodionov führt im Head-to-Head mit De Minaur 1:0
Rodionov ist gegen den Weltranglisten-Siebenten de Minaur krasser Außenseiter, obwohl er das bisher einzige Duell mit dem „Aussie“ vor vier Jahren im Stuttgart-Viertelfinale auf Rasen mit 7:6 im dritten Satz gewonnen hatte.
„Es wird eine interessante Partie. Der de Minaur auf schnellem Hartplatz indoor ist wahrscheinlich nicht angenehm. Aber man muss nehmen, was der Niavarani gezogen hat“, scherzte Rodionov. „Es wird super Stimmung in der Stadthalle sein, dort ist es immer ein Highlight für mich.“
