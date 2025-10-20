„Mein großer Traum ist es, zur WM zu fahren“

„Ein Wahnsinnsgefühl. Es ist hier einfach eine super Chance, dich zu zeigen und zu beweisen“, sagte Samson Baidoo im „Krone“-Gespräch. Der 21-Jährige legte nun beim RC Lens nach. Er traf gegen Aufsteiger FC Paris per Kopf ins lange Eck zum 2:1-Heimsieg (64.) – sein erstes Tor für den Traditionsklub aus der früheren Industriestadt in Nordfrankreich.