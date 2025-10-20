„Mein großer Traum ist es, zur WM zu fahren“

Er ist beim RC Lens der Abwehrchef, traf nun auch erstmals für den französischen Liga-Vierten. Mit der „Krone“ sprach U21-Teamkapitän Samson Baidoo über die Ligue 1, Stars und Ziele. Und eines ist gewiss: Dieser Mann hat viel zu erzählen, wohl eine rosige Zukunft vor sich.
„Ein Wahnsinnsgefühl. Es ist hier einfach eine super Chance, dich zu zeigen und zu beweisen“, sagte Samson Baidoo im „Krone“-Gespräch. Der 21-Jährige legte nun beim RC Lens nach. Er traf gegen Aufsteiger FC Paris per Kopf ins lange Eck zum 2:1-Heimsieg (64.) – sein erstes Tor für den Traditionsklub aus der früheren Industriestadt in Nordfrankreich.
