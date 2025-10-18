Für wen Corona besonders schlimme Folgen hatte

Anfang einer neuen Coronawelle in Österreich

Unterdessen befindet sich auch Österreich am Anfang einer neuerlichen Coronawelle. Die Zahl der Covid-Erkrankungen nimmt rasant zu. „Die Zahlen des Abwassermonitorings zeigen schon seit einiger Zeit eine Erhöhung der Virenlast“, analysiert Insam die Daten. Seit Ende Juli wurden an den 48 Messtationen vermehrt Viren gemessen. „Besonders auffallend ist, dass die Kurve diesmal langsam steigt. Vor allem im Vergleich zu den Coronawellen, die wir während der Pandemie hatten.“