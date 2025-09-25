Vorteilswelt
Erste Tochter für Star

Rihannas Baby Nummer 3 ist da und es heißt …

Society International
25.09.2025 00:09
Rihanna und A$AP Rocky freuen sich über ihre erste Tochter.(Bild: APA/AP Photo/Omar Havana)

Endlich haben Riot Rose und RZA, die 2023 und 2022 geboren wurden, eine kleine Schwester: „Willkommen in der Welt, kleine Prinzessin“ präsentiert Sängerin Rihanna ihre erste Tochter samt Babyfoto auf Instagram. Und auch der Name, über den viel spekuliert wurde, ist nicht mehr geheim ...

„Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025“ – so begrüßt Rihanna ihre Kleine auf einem ihrer Instagram-Accounts. Aller guten Dinge sind also drei, denn das kleine Mädchen ist nach den Söhnen RZA (2) und Riot Rose (1) das dritte Kind für die 37-jährige Sängerin und den Rapper A$AP Rocky (36) – und das fünfte Familienmitglied, dessen Name mit einem „R“ beginnt.

Ihre Schwangerschaft hatte Rihanna vor nicht allzu langer Zeit auf dem roten Teppich offenbart: Sie posierte Anfang Mai mit bereits deutlich gerundetem Babybauch bei der Met Gala für die Fotografen. 2022 musste sie ihre Teilnahme an dem Event noch absagen, da ihr Sohn RZA wenige Tage danach zur Welt kam. Ein Jahr später schritt die Sängerin schwanger über den roten Teppich, bis zur Geburt von Sohn Riot Rose waren es nur wenige Wochen.

Über den Namen der Kleinen war im Vorfeld heftig spekuliert worden: In der „GQ“ ließ Rocky diese Woche noch raus, dass er sein drittes Kind einfach „Denzel“ nennen wolle. Wohl ein Scherz, was Millionen Fans nun aufatmen lässt ...

