Rihannas Baby Nummer 3 ist da und es heißt …

Ihre Schwangerschaft hatte Rihanna vor nicht allzu langer Zeit auf dem roten Teppich offenbart: Sie posierte Anfang Mai mit bereits deutlich gerundetem Babybauch bei der Met Gala für die Fotografen. 2022 musste sie ihre Teilnahme an dem Event noch absagen, da ihr Sohn RZA wenige Tage danach zur Welt kam. Ein Jahr später schritt die Sängerin schwanger über den roten Teppich, bis zur Geburt von Sohn Riot Rose waren es nur wenige Wochen.