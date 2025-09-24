Tödlicher Angriff trifft Russland nahe Hotel

Opfer bei russischem Raketenangriff

Opfer gab es auch bei einem russischen Raketenangriff auf ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres. Wie das Kommando der Bodentruppen in Kiew mitteilte, schlugen unter anderem zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander ein. Es habe einen „präzisen Treffer“ auf einen Schutzraum gegeben. Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben.