So emotional trauert Freundin um toten Ski-Fahrer

„Der Tod ist nichts“, zitiert Alice den britischen Theologen Henry Scott Holland. „Ich bin nur nach nebenan entschwunden. Ich bin ich und du bist du.

Und was wir für einander waren, das sind wir noch immer. Nenne mich bei meinem vertrauten Namen. Sprich über mich in der leichten Weise, wie Du es immer getan hast. Ändere nicht deinen Tonfall. Trage keinen Ernst und Trauer in dir. Lache wie wir immer gelacht haben über die kleinen Scherze, die wir gemeinsam genossen haben. Spiele, lächle, denke an mich, bete für mich.“