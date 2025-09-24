Vorteilswelt
„Der Tod ist nichts“

So emotional trauert Freundin um toten Ski-Fahrer

Ski Alpin
24.09.2025 20:49
Matteo Franzoso starb nach einem Sturz im Training.
Matteo Franzoso starb nach einem Sturz im Training.(Bild: Krone KREATIV/APA/TOBIAS STEINMAURER, Instagram)

Tiefe Trauer bei Alice Vanni, der Freundin des verstorbenen Skiläufers Matteo Franzoso. Mit einem emotionalen Posting erinnert sie sich an die gemeinsamen Stunden – und kann das Unglück noch immer nicht fassen.

„Der Tod ist nichts“, zitiert Alice den britischen Theologen Henry Scott Holland. „Ich bin nur nach nebenan entschwunden. Ich bin ich und du bist du.
Und was wir für einander waren, das sind wir noch immer. Nenne mich bei meinem vertrauten Namen. Sprich über mich in der leichten Weise, wie Du es immer getan hast. Ändere nicht deinen Tonfall. Trage keinen Ernst und Trauer in dir. Lache wie wir immer gelacht haben über die kleinen Scherze, die wir gemeinsam genossen haben. Spiele, lächle, denke an mich, bete für mich.“ 

„Ich kann es noch immer nicht glauben“
Dazu postet die Freundin des 25-jährigen Italieners Fotos, welche die beiden in glücklichen Tagen zeigen, schreibt weiter: „Ich kann noch immer nicht glauben, dass du jetzt nicht mehr bei mir bist und unseren gemeinsamen Weg mit mir gehen kannst. Aber ich werde unsere Liebe heute, morgen und für immer bewahren.

Lesen Sie auch:
Matteo Franzoso
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025
Ski-Routinier leidet:
„Kann nicht mehr schlafen, bin am Boden zerstört“
18.09.2025

Franzoso war nach seinem Sturz im chilenischen La Parva mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Santiago gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt worden. Einen Tag vor seinem 26. Geburtstag erlag er seinen schweren Verletzungen.

