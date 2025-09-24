Darf Schwiegermutter Geschenk zurückverlangen?

Ein junges Paar ist verliebt, geht eine Lebensgemeinschaft ein, vertraut auf die Zukunft und baut ein Haus, um eine Familie zu gründen. Die Mutter des Mannes ist entzückt – und unterstützt das junge Glück kräftig mit Bargeschenken sowie beim Bezahlen von Rechnungen für den Bau. Rund 170.000 Euro hat Frau Mama springen lassen, immer im festen Glauben, das Paar würde auch zusammen bleiben.