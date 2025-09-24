„Bin überzeugt, dass wir den besten Kader haben“

„Krone“: „Rapid hat den besten Kader“ - dieses Zitat von Ihnen sorgt gerade für Aufregung. Haben Sie das tatsächlich so gemeint, Herr Schröder?

Rouven Schröder: Ich habe in einem TV-Interview gesagt „nehmen wir das als Aufhänger, als persönlichen Push für jeden Einzelnen“ und um sich selbst zu motivieren. Das sollen wir für uns als Motivation nutzen, dass alle sagen, Rapid hätte den besten Kader! Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir den besten Kader haben. Wir müssen nur mehr machen, um das auch allen zu zeigen. Teilweise wurde diese Aussage dann anders interpretiert.