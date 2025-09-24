„Bin überzeugt, dass wir den besten Kader haben“

Red Bull Salzburgs Geschäftsführer Sport Rouven Schröder ist einer, der sich auch in schwierigen Zeiten nicht wegduckt. Deshalb nahm er sich für die „Krone“ Zeit, um über die sportliche Talfahrt der Bullen, Kritik an ihm und vor allem Trainer Thomas Letsch sowie den Start der Europa-League-Ligaphase zu sprechen.
„Krone“: „Rapid hat den besten Kader“ - dieses Zitat von Ihnen sorgt gerade für Aufregung. Haben Sie das tatsächlich so gemeint, Herr Schröder?
Rouven Schröder: Ich habe in einem TV-Interview gesagt „nehmen wir das als Aufhänger, als persönlichen Push für jeden Einzelnen“ und um sich selbst zu motivieren. Das sollen wir für uns als Motivation nutzen, dass alle sagen, Rapid hätte den besten Kader! Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir den besten Kader haben. Wir müssen nur mehr machen, um das auch allen zu zeigen. Teilweise wurde diese Aussage dann anders interpretiert.
Kommentare
