„Habe mich eher vom Eishockey distanziert!“

Die KAC-Legende und Ex-NHL-Ass Tommy Pöck war auf Heimaturlaub in Kärnten. Im Gespräch mit der „Krone“ plauderte der 43-Jährige, der in den USA lebt, aus dem Nähkästchen. Eishockey lässt ihn mittlerweile eher kalt!
Abstecher in der Heimat! Ex-NHL-Ass und KAC-Legende Thomas Pöck war bis Dienstag in Kärnten. Erstmals überhaupt verschlug es ihn da in die neue Heidi-Horten-Arena, wo er beim 1:5 gegen Bozen eine magere Vorstellung der Rotjacken sah. „Ich war zuletzt hier, als ich mit Graz 2017 gegen den KAC gespielt habe“, erinnert sich Pöck, der eine Analyse des Klagenfurter Auftritts anderen überlässt. „Ich schaue nur mehr als Fan zu, habe mich eher distanziert vom Eishockey.“ Auch ein Tipp für das freitägige Duell seiner beiden rot-weiß-roten Ex-Klubs zwischen Klagenfurt und Graz ist ihm nicht zu entlocken: „Ich habe für beide Teams gespielt, der Bessere soll gewinnen. . .“
