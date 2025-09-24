Betrugsvorwürfe! Wintersport-Ass muss vor Gericht

Die Französin bestätigte, dass es drei identische Käufe gegeben habe. Das sei aber eher ein Hinweis, dass etwas mit den gegen sie erhobenen Vorwürfen nicht stimme und sie mutmaßlich selbst Opfer von Betrügern geworden sei. Deswegen erstattete sie Anzeige wegen Identitätsdiebstahls. Diese Version glauben die Ankläger aber offenbar nicht. Laut Frankreichs Skiverband wird man sich nach einem Urteil gegen Simon zu möglichen eigenen Konsequenzen äußern.