„One Battle After Another“: Explosive Polit-Satire

Ein Film wie ein Pulverfass, aus dem die brennende Lunte ragt. Lose inspiriert von Thomas Pynchons Roman „Vineland“, strickt Regisseur Paul T. Anderson („There Will Be Blood“) eine furiose Hetzjagd durch die USA, die auf scharfe Munition und schräge Komik setzt, gesellschaftspolitisch relevante Themen aufgreift – und Trump damit indirekt ans Bein pinkelt – und Leonardo DiCaprio als einen abgehalfterten, von jahrelangem Graskonsum gezeichneten Dude im Stil eines „Big Lebowski“ zeigt, wohingegen Benicio del Toro als Karatemeister überrascht. Die Suspense-Dynamik ist auf dem Punkt, der Cast mit drei Oscar-Gewinnern sowieso.