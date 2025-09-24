„One Battle After Another“: Explosive Polit-Satire

Vor 16 Jahren befreite eine Gruppe US-Untergrund-Revolutionäre 200 Häftlinge – dann tauchten sie ab. Jetzt kehrt Anführer Bob „Ghetto Pat“ Ferguson (Leonardo DiCaprio) zurück. Der Milizfanatiker Colonel Lockjaw (Sean Penn) jagt seine Tochter und dies gefällt Bob ganz und gar nicht. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „One Battle After Another“ – ein Film wie ein Pulverfass.
Bereits in jungen Jahren hatte sich der sich mittlerweile Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) nennende Sprengstoffexperte einer Gruppe rebellischer US-Untergrund-Revolutionäre angeschlossen, sich gegen rechtsextremen Terror starkgemacht und etwa bei der Befreiung in Gefängnissen internierter Migranten mitgeholfen.
Seither hat er Colonel J. Lockjaw (Sean Penn) zum Feind. Der rassistische Nationalist nimmt Bobs Teenager-Tochter Willa (stark: Chase Infiniti) ins Visier, wohlwissend, dass er den alleinerziehenden Vater damit in der Hand hat.
Ein Film wie ein Pulverfass, aus dem die brennende Lunte ragt. Lose inspiriert von Thomas Pynchons Roman „Vineland“, strickt Regisseur Paul T. Anderson („There Will Be Blood“) eine furiose Hetzjagd durch die USA, die auf scharfe Munition und schräge Komik setzt, gesellschaftspolitisch relevante Themen aufgreift – und Trump damit indirekt ans Bein pinkelt – und Leonardo DiCaprio als einen abgehalfterten, von jahrelangem Graskonsum gezeichneten Dude im Stil eines „Big Lebowski“ zeigt, wohingegen Benicio del Toro als Karatemeister überrascht. Die Suspense-Dynamik ist auf dem Punkt, der Cast mit drei Oscar-Gewinnern sowieso.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.