„Krone“-Kino-Kritik

„One Battle After Another“: Explosive Polit-Satire

Unterhaltung
24.09.2025 20:00

Vor 16 Jahren befreite eine Gruppe US-Untergrund-Revolutionäre 200 Häftlinge – dann tauchten sie ab. Jetzt kehrt Anführer Bob „Ghetto Pat“ Ferguson (Leonardo DiCaprio) zurück. Der Milizfanatiker Colonel Lockjaw (Sean Penn) jagt seine Tochter und dies gefällt Bob ganz und gar nicht. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „One Battle After Another“ – ein Film wie ein Pulverfass. 

Bereits in jungen Jahren hatte sich der sich mittlerweile Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) nennende Sprengstoffexperte einer Gruppe rebellischer US-Untergrund-Revolutionäre angeschlossen, sich gegen rechtsextremen Terror starkgemacht und etwa bei der Befreiung in Gefängnissen internierter Migranten mitgeholfen.

Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson. Er will nur seine Tochter beschützen.
Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson. Er will nur seine Tochter beschützen.(Bild: Warner Bros)
Teyana Taylor als Perfidia Beverly Hills: Untergetauchte Revolutionärin und Mutter.
Teyana Taylor als Perfidia Beverly Hills: Untergetauchte Revolutionärin und Mutter.(Bild: Warner Bros)

Seither hat er Colonel J. Lockjaw (Sean Penn) zum Feind. Der rassistische Nationalist nimmt Bobs Teenager-Tochter Willa (stark: Chase Infiniti) ins Visier, wohlwissend, dass er den alleinerziehenden Vater damit in der Hand hat.

Ein Film wie ein Pulverfass, aus dem die brennende Lunte ragt. Lose inspiriert von Thomas Pynchons Roman „Vineland“, strickt Regisseur Paul T. Anderson („There Will Be Blood“) eine furiose Hetzjagd durch die USA, die auf scharfe Munition und schräge Komik setzt, gesellschaftspolitisch relevante Themen aufgreift – und Trump damit indirekt ans Bein pinkelt – und Leonardo DiCaprio als einen abgehalfterten, von jahrelangem Graskonsum gezeichneten Dude im Stil eines „Big Lebowski“ zeigt, wohingegen Benicio del Toro als Karatemeister überrascht. Die Suspense-Dynamik ist auf dem Punkt, der Cast mit drei Oscar-Gewinnern sowieso.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
