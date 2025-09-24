Kampf um die Chirurgie: Schon 12000 Unterschriften

Groß ist das Einzugsgebiet des Deutsch Ordens Spitals Friesach, denn nicht nur aus dem Bezirk St. Veit, sondern auch aus der nahen Steiermark kommen Patienten, um in den Ambulanzen oder auf den Fachabteilungen in einem der 146 Betten versorgt zu werden. Nun soll der Sparstift Betten und die Allgemeinchirurgie streichen. „Wir können das so nicht hinnehmen“, so Betriebsratsvorsitzende Ursula Heitzer. Es gelte, für die wohnortnahe, umfassende medizinische Versorgung und für die Arbeitsplätze zu kämpfen.