Spital in Friesach

Kampf um die Chirurgie: Schon 12000 Unterschriften

Kärnten
24.09.2025 17:01
Gibt es künftig nur eine schwache Notfallversorgung in Friesach?
Gibt es künftig nur eine schwache Notfallversorgung in Friesach?(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Der harte Sparkurs des Landes würde die Notfallversorgung in der Region Mittelkärnten schwächen. Tausende proben Widerstand! Mitarbeiter, Politiker, potenzielle Patienten kämpfen um Allgemeinchirurgie und Betten im Friesacher Spital.

Groß ist das Einzugsgebiet des Deutsch Ordens Spitals Friesach, denn nicht nur aus dem Bezirk St. Veit, sondern auch aus der nahen Steiermark kommen Patienten, um in den Ambulanzen oder auf den Fachabteilungen in einem der 146 Betten versorgt zu werden. Nun soll der Sparstift Betten und die Allgemeinchirurgie streichen. „Wir können das so nicht hinnehmen“, so Betriebsratsvorsitzende Ursula Heitzer. Es gelte, für die wohnortnahe, umfassende medizinische Versorgung und für die Arbeitsplätze zu kämpfen.

Die Schließung der Chirurgie bedeutet nicht nur weniger Kapazitäten, sondern auch eine reale Schwächung der medizinischen Notfallversorgung in der gesamten Region Mittelkärnten

Ursula Heitzer, Betriebsratsvorsitzende

Mit Chirurgie geht Attraktivität des Standortes verloren
„Ein Krankenhaus mit Vollversorgung – inklusive Chirurgie – ist ein entscheidender Standortfaktor. Ohne diese Abteilung verliert Friesach an Attraktivität. Ein derartiger Schritt würde die Abwanderung aus der Region weiter vorantreiben. Das kann nicht im Interesse der politischen Entscheidungsträger sein und dagegen werden wir uns wehren“, kündigt Heitzer, die auch Landesvorsitzende der Gewerkschaft vida ist, weitere Schritte an.

Im Kampfmodus sind auch Bürgermeister Josef Kronlechner und die Stadträte, die von diesem bitteren Eingriff aus dem Regionalen Strukturplan Gesundheit völlig überrascht wurden.

Noch bis 6. Oktober werden Unterschriften gesammelt
Noch bis 6. Oktober kann die Petition unter https://mein.aufstehn.at/petitions/nein-zu-bettenreduzierung-innere-medizin-und-schliessung-der-chirurgie-im-krankenhaus-friesach unterzeichnet werden. Die Unterschriften werden dann der Landesregierung übergeben.

Christina Natascha Kogler
