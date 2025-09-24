„Wir standen dem Täter Auge in Auge gegenüber“

Bei Sturz rammte sich Fleischer Messer in Bauch
Schwer verletzt:
Beim Ehepaar Claudia und Michael Späth aus Pasching (OÖ) wurde am Dienstagabend eingebrochen. Wohn- und Schlafzimmer wurden dabei durchsucht. Beim Heimkommen überraschte das Zauberer-Duo den Täter im Stiegenabgang. Michael verfolgte noch den Täter, wie er im „Krone“-Gespräch schildert.
Alles deutete auf einen magischen Abend hin, doch als Claudia und Michael Späth am Dienstagabend um 18.40 Uhr nach Hause kamen, war der Zauber rasch verflogen. „Ich war mit meiner Frau gemeinsam in der PlusCity essen. Als ich die Tür aufsperrte, hörte ich schon etwas in unserem Haus“, erinnert sich der bekannte Zauberer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.