„Wir standen dem Täter Auge in Auge gegenüber“

Alles deutete auf einen magischen Abend hin, doch als Claudia und Michael Späth am Dienstagabend um 18.40 Uhr nach Hause kamen, war der Zauber rasch verflogen. „Ich war mit meiner Frau gemeinsam in der PlusCity essen. Als ich die Tür aufsperrte, hörte ich schon etwas in unserem Haus“, erinnert sich der bekannte Zauberer.