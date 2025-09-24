Hier wird bald im Gasthaus die Schulbank gedrückt

Gemeinsame Sache

Mittlerweile besuchen 102 Mädchen und Burschen zwischen sechs und 18 Jahren die Sonnenlandschule. Weil das Gebäude mittlerweile aus allen Nähten platzt und auch eine baufällige Substanz und undichte Stellen am Dach aufweist, sahen sich Schulobmann Franz Knipp (50) und die Lehrer bereits vor Jahren nach einer neuen dauerhaften Bleibe um. Doch die Suche gestaltete sich extrem schwierig. Schließlich finanziert sich die Schule vorwiegend durch die monatlichen Elternbeiträge. Mit diesem Schulgeld wird alles bezahlt – von den Lehrergehältern bis hin zum Toilettenpapier. Gelder und Förderungen vom Bund wie bei konfessionellen Privatschulen gibt es für Waldorfschulen nämlich nur in geringem Maß.

„Um unseren Kindern eine gute Zukunft zu sichern, rannten wir überall Türen ein. Leider vergeblich. Die Situation schien völlig ausweglos“, schildert Knipp. Unerwartet wandte sich das Blatt, als Reinhard Wimmer (66), der Besitzer eines ehemaligen Gasthofes im Eisenstädter Stadtteil St. Georgen, sowie David Nemeth (24) und sein Vater Erwin Nemeth (48), ein ortsansässiger Unternehmer, auf die Not der Schule zu sprechen kamen.