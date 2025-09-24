Vorteilswelt
Europa League: Konferenz mit Arnautovic ab 21 Uhr

Europa League
24.09.2025 05:32
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: crvenazvezdafk/Instagram)

Erster Spieltag in der Europa League: Heute sind unter anderem Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und AS Rom im Einsatz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Roter Stern empfängt zum Start in die Ligaphase Celtic Glasgow, die Römer treten beim französischen Klub Nizza an.

Eine Art Derby bestreiten Freiburg (Deutschland) und Basel (Schweiz), die beiden Städte liegen Luftlinie nur 50 Kilometer auseinander. Dinamo Zagreb erwartet heute Fenerbahce, Betis Sevilla fordert Nottingham Forest.

