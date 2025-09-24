Europa League: Konferenz mit Arnautovic ab 21 Uhr

Conference League hat für Österreich einen Vorteil
„Krone“-Stopplicht
Erster Spieltag in der Europa League: Heute sind unter anderem Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und AS Rom im Einsatz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Roter Stern empfängt zum Start in die Ligaphase Celtic Glasgow, die Römer treten beim französischen Klub Nizza an.
Eine Art Derby bestreiten Freiburg (Deutschland) und Basel (Schweiz), die beiden Städte liegen Luftlinie nur 50 Kilometer auseinander. Dinamo Zagreb erwartet heute Fenerbahce, Betis Sevilla fordert Nottingham Forest.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.