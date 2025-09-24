Van der Bellen teilt gegen Putin und Trump aus

Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) führte an, dass die UNO spürbar unter Druck sei. Das liege aber nicht an den Vereinten Nationen als solche: „Namhafte Mitglieder treten die Werte und Rechtsnormen der UN mit Füßen“, erklärte Österreichs Chefdiplomatin in Anspielung auf Putin und Trump. Angesichts der weltweit hohen Zahl von gewalttätigen Konflikten, verstehe sie aber, dass sich sehr viele Menschen die Frage stellen, ob die UNO nicht nur „ein elitärer, abgehobener diplomatischer Quatschklub“ sei. Umso wichtiger sei es, konkrete Taten folgen zu lassen.