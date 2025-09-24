Erwischtem Geisterfahrer war das Bußgeld zu hoch

„Hatte eine Panne“

In Ansfelden wurden die Beamten schließlich fündig. Dort stoppten sie den Pkw, der dieses Mal in der richtigen Richtung unterwegs war. Offenbar hatte der Israeli in Lindach die Autobahn verlassen und war dann korrekt aufgefahren, um zu seinem Ziel – die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Mauthausen – zu gelangen. Der gestoppte Lenker gab den Beamten als Rechtfertigung zu verstehen, dass er eine Panne gehabt habe. Nach Rücksprache zeigte die Bezirksbehörde Milde und ließ dem Geisterfahrer den Führerschein. Er musste aber – murrend – eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 1000 Euro zahlen, ehe er seine Fahrt fortsetzen durfte.