Rubio: Blutvergießen in der Ukraine muss enden

Lawrow wiederum habe die Bereitschaft Russlands betont, den Konflikt zu lösen, teilte das russische Außenministerium mit. Dabei erinnerte der russische Chefdiplomat an die zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump bei ihrem Gipfel in Alaska vereinbarte Linie, dass zunächst die Grundursachen des Konflikts beseitigt werden müssten. Lawrow warf der Ukraine und der EU einmal mehr vor, sie würden den Krieg in die Länge ziehen.