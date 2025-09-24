Höchstgericht erlaubt Abschiebung von Syrer

Der Syrer hatte selbst angegeben, in seiner Heimat nicht politisch verfolgt worden zu sein. Nach eingehender Prüfung kam das Gericht zu dem Schluss, dass einer Abschiebung aus menschenrechtlicher Sicht nichts mehr im Wege steht und der Schutz daher aufgehoben werden kann: „Auf Basis der vorliegenden Informationen entschied das Gericht, den am 11. August verhängten Abschiebeschutz, der erteilt worden war, weil nicht ausgeführt wurde, dass dem Mann im Fall seiner Rückkehr kein reelles und imminentes Risiko irreparablen Schadens drohe, aufzuheben“, so der EGMR.