Höchstgericht erlaubt Abschiebung von Syrer

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden: Ein 25-jähriger Syrer mit krimineller Vergangenheit kann aus Österreich abgeschoben werden. Der vorläufige Schutz des Mannes wurde nicht verlängert, was den Weg für eine Rückführung rechtlich frei macht.
Diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat für Österreich weitreichende Folgen. Wie das Gericht am Mittwochabend laut „Standard“ mitteilte, wird der vorläufige Abschiebeschutz für einen 25-jährigen Syrer nicht weiter verlängert. Diese juristische Maßnahme hatte seine Rückführung bisher verhindert.
Mann wegen Straftaten in Schubhaft
Bei dem 25-jährigen Sunniten handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger, der in Österreich straffällig geworden ist. Aufgrund seiner Verurteilungen hatten die zuständigen Behörden seine Ausweisung und Abschiebung verfügt. Der Syrer befindet sich aktuell in Schubhaft.
Diese spezielle Haftform wird in Österreich angewendet, um sicherzustellen, dass eine Person, die das Land verlassen muss, für die Behörden bis zum Zeitpunkt des Abflugs greifbar bleibt.
Der Fall landete beim EGMR, da der Mann gegen seine Abschiebung geklagt hatte, weil er eine Verletzung seiner Menschenrechte befürchtete. Der Gerichtshof, der als höchste Instanz des Europarats über solche Fälle entscheidet, hatte daraufhin einen vorläufigen Stopp verfügt.
Urteil mit weitreichenden Folgen?
In die finale Entscheidung der Richter in Straßburg flossen sowohl die individuellen Umstände des Mannes und die von ihm begangenen Straftaten (Ladendiebstahl und unbewaffneter Raub) ein, als auch eine Einschätzung der gegenwärtigen allgemeinen Sicherheitslage in Syrien.
Der Syrer hatte selbst angegeben, in seiner Heimat nicht politisch verfolgt worden zu sein. Nach eingehender Prüfung kam das Gericht zu dem Schluss, dass einer Abschiebung aus menschenrechtlicher Sicht nichts mehr im Wege steht und der Schutz daher aufgehoben werden kann: „Auf Basis der vorliegenden Informationen entschied das Gericht, den am 11. August verhängten Abschiebeschutz, der erteilt worden war, weil nicht ausgeführt wurde, dass dem Mann im Fall seiner Rückkehr kein reelles und imminentes Risiko irreparablen Schadens drohe, aufzuheben“, so der EGMR.
Die Entscheidung des Höchstgerichts war mit Spannung erwartet worden. Sie ist über den Einzelfall hinaus für Syrienabschiebungen aus ganz Europa von Relevanz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.