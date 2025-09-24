Russen-Jets fliegen über deutsches Kriegsschiff

Pistorius machte den Fall am Rande der Haushaltsdebatte im Bundestag öffentlich. Er ortet eine gezielte Provokation: „Das Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen tief in den polnischen und estnischen Luftraum und auch das Überfliegen einer deutschen Fregatte in der Ostsee innerhalb weniger Tage machen zudem deutlich: Russland testet mit zunehmender Frequenz und Intensität eben auch gegenüber Nato-Staaten Grenzen buchstäblich aus.“ Der „Spiegel“ berichtet, dass beide Flüge gezielt auf die Fregatte ausgerichtet gewesen seien.