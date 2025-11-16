Bombendrohung: Totalsperre am Grazer Hauptplatz

Kein Kavaliersdelikt

Sprengstoffkundiges Organ und Spürhunde waren vor Ort, um auf Nummer sicher zu gehen – man ging aber davon aus, dass es sich um eine leere Drohung handelt, wie so oft in letzter Zeit. Es wurden bisher auch keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Polizei betont einmal mehr, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt.