Bombendrohung: Totalsperre am Grazer Hauptplatz

Am Sonntagvormittag ging bei Polizei via Telefon eine Bombendrohung gegen den Grazer Hauptplatz ein. Das Gebiet musste großflächig geräumt werden. Die Einsatzkräfte samt Spürhunden konnten keinen verdächtigen Gegenstand finden.
Großeinsatz Sonntagvormittag am Hauptplatz in Graz: Wegen einer Bombendrohung musste gegen 11 Uhr das gesamte Gebiet inklusive Rathaus geräumt und großflächig abgesperrt werden, bestätigt der Pressedienst der Polizei Steiermark. Die Ankündigung war telefonisch bei der Polizei eingegangen.
Kein Kavaliersdelikt
Sprengstoffkundiges Organ und Spürhunde waren vor Ort, um auf Nummer sicher zu gehen – man ging aber davon aus, dass es sich um eine leere Drohung handelt, wie so oft in letzter Zeit. Es wurden bisher auch keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Polizei betont einmal mehr, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.